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Царьград

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В Краснодаре 7 и 8 октября пройдут бесплатные проверки здоровья

В Краснодаре 7 и 8 октября пройдут бесплатные проверки здоровья

Жители Краснодара смогут бесплатно сдать экспресс-анализы крови, проверить сердце и получить рекомендации специалистов в мобильных пунктах «Маршрута здоровья».

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