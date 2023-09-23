Может ли Россия брать пример с Азербайджана

Андрей и убивать в спину миротворцев , как азерзверьё?Хороший пример...

Леонид Буравлев Это правильно! А "мировому сообществу" в целом похрен, что происходит в мире, поскольку оно влиять на это никак не может!)) Только голосует на Генасамблеи ООН, чьи резолюции равноценны туалетной бумаге!))