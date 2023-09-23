Автор: Юрий Баранчик ТГ-канал "Контора пишет" (https://t.me/Contora_Pishet)* о примере Азербайджана, который показал, как надо достигать политических целей – без «красных линий» и оглядки на реакцию международного сообщества, массированным огнем и четкой концентрацией военных усилий Азербайджан решил 35-летнюю проблему за одни сутки.
Может ли Россия брать пример с Азербайджана
Комментарии
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Андрей
и убивать в спину миротворцев , как азерзверьё?Хороший пример...
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15 час.
Леонид Буравлев
Это правильно! А "мировому сообществу" в целом похрен, что происходит в мире, поскольку оно влиять на это никак не может!)) Только голосует на Генасамблеи ООН, чьи резолюции равноценны туалетной бумаге!))
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14 час.
Сергей Николаевич
А ты точно уверен, что это "азерзверьё" убили, а может как раз наоборот, что бы Россию втянуть в конфликт, а самим в стороне стоять и руки потирать.
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11 час.
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