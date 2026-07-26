ВС РФ взяли населенный пункт Шевченко в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщают в Минобороны РФ 26 июля 2026 года, в воскресенье.
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