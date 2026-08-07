Истребитель-бомбардировщик Aeritalia FIAT G.91 — забытый герой холодной войны

Спустя десятилетие после окончания Второй мировой войны военно-воздушные силы европейских государств, оказавшихся в зоне влияния США, были оснащены боевыми самолётами американского и британского производства: Republic F-84 Thunderjet, North American F-86 Sabre, de Havilland DH.
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