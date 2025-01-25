Народный артист РФ Николай Лазарев: «Я совершенно счастлив, попав на церемонию награждения Премией „Сможем вместе победить“!»

В состоявшейся 22 января 2025 года церемонии награждения Всероссийской Премии добрых дел «Сможем вместе победить», организованной газетой «Аргументы недели» при поддержке Общественной Палаты России приняли участие известные артисты.
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