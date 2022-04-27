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Украинские боевики ударили ракетами по Херсону

Украинские боевики ударили ракетами по Херсону

В центре Херсона, рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов, – сообщает РИА Новости. Агентство сообщает, что со стороны позиций украинских войск были нанесены удары, как минимум, двумя ракетами «Точка-У» и несколькими РСЗО «Ураган».

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