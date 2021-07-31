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Подлые трюки: «голодомор» в американской и украинской политике…

Подлые трюки: «голодомор» в американской и украинской политике…

Трудно без эмоций писать о таком страшном событии, особенно когда величайшая подлость разыгрывалась у тебя на глазах.

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Андрей Хорушкин
Голодомора не было нигде. Голод - да, был.
Иванов Владимир
А Васька слушает да ест.
Ирина
У врагов коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР ,всегда всё строго по выгодным в их подлых и преступных целях методичкам ,включая то ,что они доказали ,что ПЛЕВАТЬ им на всех голодавших и умерших от голода в Российской Империи ,капстранах мира ,а вот если голод в странах ,где во власти инакомыслящие ,они сразу же с их лицемерными "праведным гневом" и "человеколюбием ", начинают верещать "да это преступление перед человечеством ,геноцид ,голодомор ".
Сергей
Гейропа и Америка финансировали на Украине вооруженный переворот. Но они называли это - мирной акцией. Гейропа и Америка финансирует на Донбассе геноцид, но они называют это - демократией.
Nataly
а не сами ли жители ДНР и ЛНР активно интригуя и нагло под шумок воруя у россиян ресурсы постоянно вымогая у РФ денюжки на развитие своего НЕДОГОСУДАРСТВА устроили вю эту мерзкую заварушку с революцией достоинства прыжками на майдане, а теперь стрелки переводят о на США то на Европу требуя их всех содержать кормить обеспечивать им жизнь да такую что бы при том что хохлы не работали от слова совсем бедные укропчики ничего тяжелее стакана с горилкой не поднимали, а сало у них не переводилось для закуси никогда)))
Сергей
А что тебе мешает ? Пойди активно и спроси у жителей ДНР и ЛНР.
сергей лукьянов
так это оказывается жители ДНР и ЛНР устроили революцию достоинства ?
Элина Морозова
А ты не перепутала Донбасс с незаконной нацистской хунтой?
Сергей
Наташа точно знает что хохлы воруют у россиян ресурсы и постоянно вымогая у РФ денюжки. Но она никогда не видела хохлов, и в какой стороне мира находится Украина она не знает. ))))
Сергей Лепехов
Ты совсем дура?
Элина Морозова
Наверное в Балтийском море , периодически совершают набеги на Питер и гадят в подъездах)))
Сергей
Наташку в детстве пугали хохлами, говорили: Не хочешь учиться в школе, придут хохлы и украдут из холодильника твое сало. Поэтому она не хранит сало в холодильнике, а прячет под подушку когда спит )))
Nataly
от хохла даже под подушкой сало не уберечь. Хохол эта такая хитрая жадная прожорливая тварь, что от него прячь не прячь всё бесполезно если саложор проголодался в очередной раз, а голодать он начинает через 15 минут после приёма тарелочки борща с галушками или сразу же стаканчика горилки.
Сергей
Да да да, всё как ты сказала, а ещё они придут и изнасилуют тебя, и Сёма не поможет )))
Nataly
))запугиваешь? а может хватит, нас всех уже этими хохлами закошмарили по самое дальше некуда господа Соловьевы, СКобеевы и иже с ними пропагандоны российских СМИ из каждого утюга льётся только одно :- хохол это тот кто всех убивает выпотрашивает поджаривает на медленном огне вытапливая сало, которое потом и пожирает своей жадной пастью. остерегайтесь встретить на своём пути этого монстра людоеда, кто увидел хохла в реале хоть разок от больше не жилец))))
Сергей
А мне как-то пофик, я последнее время не интересуюсь политикой, тем более Соловьёва не уважаю, он один из тех кто первым будет лить помои на Путина как только власть поменяется.
Валерий Федосеев
Был голод, была великая депрессия, но СССР им на горло наступил, а значит страшный враг. Сейчас с помощью бандеровской диаспоры распространяется ложь, хотя Галичина не входила в состав хохлосрани. А голод 30х был в Поволжье, Урале, Казахстане, это врагами России не учитывается.

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