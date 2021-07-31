Подлые трюки: «голодомор» в американской и украинской политике…

Позитив для оптимистовПолитикаПодлые трюки: «голодомор» в американской и украинской политике… Трудно без эмоций писать о таком страшном событии, особенно когда величайшая подлость разыгрывалась у тебя на глазах.Вернуться к статье175НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ХорушкинГолодомора не было нигде. Голод - да, был.Иванов ВладимирА Васька слушает да ест.ИИринаУ врагов коммунистов на Западе ,в Европе ,на территории СССР ,всегда всё строго по выгодным в их подлых и преступных целях методичкам ,включая то ,что они доказали ,что ПЛЕВАТЬ им на всех голодавших и умерших от голода в Российской Империи ,капстранах мира ,а вот если голод в странах ,где во власти инакомыслящие ,они сразу же с их лицемерными "праведным гневом" и "человеколюбием ", начинают верещать "да это преступление перед человечеством ,геноцид ,голодомор ".СергейГейропа и Америка финансировали на Украине вооруженный переворот. Но они называли это - мирной акцией. Гейропа и Америка финансирует на Донбассе геноцид, но они называют это - демократией.Natalyа не сами ли жители ДНР и ЛНР активно интригуя и нагло под шумок воруя у россиян ресурсы постоянно вымогая у РФ денюжки на развитие своего НЕДОГОСУДАРСТВА устроили вю эту мерзкую заварушку с революцией достоинства прыжками на майдане, а теперь стрелки переводят о на США то на Европу требуя их всех содержать кормить обеспечивать им жизнь да такую что бы при том что хохлы не работали от слова совсем бедные укропчики ничего тяжелее стакана с горилкой не поднимали, а сало у них не переводилось для закуси никогда)))СергейА что тебе мешает ? Пойди активно и спроси у жителей ДНР и ЛНР.сергей лукьяновтак это оказывается жители ДНР и ЛНР устроили революцию достоинства ?Элина МорозоваА ты не перепутала Донбасс с незаконной нацистской хунтой?СергейНаташа точно знает что хохлы воруют у россиян ресурсы и постоянно вымогая у РФ денюжки. Но она никогда не видела хохлов, и в какой стороне мира находится Украина она не знает. ))))Сергей ЛепеховТы совсем дура?Элина МорозоваНаверное в Балтийском море , периодически совершают набеги на Питер и гадят в подъездах)))СергейНаташку в детстве пугали хохлами, говорили: Не хочешь учиться в школе, придут хохлы и украдут из холодильника твое сало. Поэтому она не хранит сало в холодильнике, а прячет под подушку когда спит )))Natalyот хохла даже под подушкой сало не уберечь. Хохол эта такая хитрая жадная прожорливая тварь, что от него прячь не прячь всё бесполезно если саложор проголодался в очередной раз, а голодать он начинает через 15 минут после приёма тарелочки борща с галушками или сразу же стаканчика горилки.СергейДа да да, всё как ты сказала, а ещё они придут и изнасилуют тебя, и Сёма не поможет )))Nataly))запугиваешь? а может хватит, нас всех уже этими хохлами закошмарили по самое дальше некуда господа Соловьевы, СКобеевы и иже с ними пропагандоны российских СМИ из каждого утюга льётся только одно :- хохол это тот кто всех убивает выпотрашивает поджаривает на медленном огне вытапливая сало, которое потом и пожирает своей жадной пастью. остерегайтесь встретить на своём пути этого монстра людоеда, кто увидел хохла в реале хоть разок от больше не жилец))))СергейА мне как-то пофик, я последнее время не интересуюсь политикой, тем более Соловьёва не уважаю, он один из тех кто первым будет лить помои на Путина как только власть поменяется.Валерий ФедосеевБыл голод, была великая депрессия, но СССР им на горло наступил, а значит страшный враг. Сейчас с помощью бандеровской диаспоры распространяется ложь, хотя Галичина не входила в состав хохлосрани. А голод 30х был в Поволжье, Урале, Казахстане, это врагами России не учитывается.Комментировать
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