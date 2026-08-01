На встрече с Путиным: губернатор Воробьёв назвал защиту инфраструктуры и жилых домов от БПЛА ключевой задачей региона

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что защита объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов — сложная, но приоритетная задача для региона.
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