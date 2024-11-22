Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с людьми, которые грызут ногти, жуют жвачку, вечно опаздывают или на их рабочем столе царит беспорядок.
Вредные привычки, указывающие на высокий IQ
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Святогор Князев
Чушь собачья! Знаю не оин десяток людей с этими признаками, но ни один из них не блещет гениальностью....
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21 час.
Александр Симаков
Речь ведь не о том, что все, кто грызёт ногти, опаздывает, ленится или жуёт жвачку - гений! Речь о том, что гениям иногда присущи эти черты характера. 😀
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17 час.
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