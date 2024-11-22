Вредные привычки, указывающие на высокий IQ

Чушь собачья! Знаю не оин десяток людей с этими признаками, но ни один из них не блещет гениальностью....

Александр Симаков

Речь ведь не о том, что все, кто грызёт ногти, опаздывает, ленится или жуёт жвачку - гений! Речь о том, что гениям иногда присущи эти черты характера. 😀