Леонид Якубович покинул съемки шоу в ярости: что произошло за кулисами Татьяна СергееваВ мире телевидения, где юмор и провокации идут рука об руку, не обошлось без сенсаций! Известный российский телеведущий Леонид Якубович, чье имя стало синонимом успешного шоу «Поле чудес», неожиданно покинул съемки программы «Что было дальше?».
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