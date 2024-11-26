Леонид Якубович покинул съемки шоу в ярости: что произошло за кулисами Татьяна СергееваВ мире телевидения, где юмор и провокации идут рука об руку, не обошлось без сенсаций! Известный российский телеведущий Леонид Якубович, чье имя стало синонимом успешного шоу «Поле чудес», неожиданно покинул съемки программы «Что было дальше?».