НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

415 подписчиков

Российская кибергруппа заманивает европейских дипломатов на дегустацию вин с вирусом GRAPELOADER

Российская кибергруппа заманивает европейских дипломатов на дегустацию вин с вирусом GRAPELOADER

Российская кибергруппа заманивает европейских дипломатов на дегустацию вин с вирусом GRAPELOADER Юлия СоколоваРоссийская киберразведка, по данным западных аналитиков, разворачивает новую волну фишинговых атак на европейских дипломатов, используя утончённый обман — приглашения на дегустации вина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх