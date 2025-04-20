Российская кибергруппа заманивает европейских дипломатов на дегустацию вин с вирусом GRAPELOADER Юлия СоколоваРоссийская киберразведка, по данным западных аналитиков, разворачивает новую волну фишинговых атак на европейских дипломатов, используя утончённый обман — приглашения на дегустации вина.
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