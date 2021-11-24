15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина

Инцидент произошел 10 мая 2021 года около 10 вечера на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Злоумышленник вместе со своим товарищем распивали спиртное вблизи одного из местных магазинов — внезапно их внимание привлекла компания молодых людей.