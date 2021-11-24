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15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина

15 лет тюрьмы грозит тагильчанину за убийство бдительного сотрудника магазина

Инцидент произошел 10 мая 2021 года около 10 вечера на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Злоумышленник вместе со своим товарищем распивали спиртное вблизи одного из местных магазинов — внезапно их внимание привлекла компания молодых людей.

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