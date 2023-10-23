Почти половине россиян не хватает зарплаты на основные нужды

Николай Герасименко

Деньги это такая вещь, вот они есть и их тут же нет. А онлайн-рекрутинг hh.ru это чьих контора будет? Они за какой, за Первый, али за Второй интернационал? Или вообще интересы заокеанского хозяина среди нас продвигают, как и Alldaily?