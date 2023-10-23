Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, за последние два года резко выросла доля россиян, которые не могут себе позволить покрыть основные потребности с помощью зарплаты.
Почти половине россиян не хватает зарплаты на основные нужды
Комментарии
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Николай Герасименко
Деньги это такая вещь, вот они есть и их тут же нет. А онлайн-рекрутинг hh.ru это чьих контора будет? Они за какой, за Первый, али за Второй интернационал? Или вообще интересы заокеанского хозяина среди нас продвигают, как и Alldaily?
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