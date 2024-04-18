«Отправляйтесь в пункт самовывоза»: стало известно, где АРМИ могут забрать посылку от мемберов BTS

Несколько дней назад HYBE запустил проект Monochrome, который наделал шума среди АРМИ по всему миру. На сайте мемберы оставили множество загадок и различных сюрпризов, чем ввели в заблуждение поклонников.
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