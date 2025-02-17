Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Valery
    Они там реально все глупые вруны.Во Франции испуга...
  • А Кудасов
    Да зря испугались. Такого союза быть не может, это что то вроде "Второй части марлезонского балета".Во Франции испуга...
  • Nikolay Stepanov
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Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск.

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