Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

Политика как она есть

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что ей было морально тяжело из-за объявления в международный розыск.