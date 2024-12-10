В Сети обсуждают шокирующую реакцию мамы Бейонсе на обвинение Jay-Z в насилии над 13-летней девочкой

Когда скандал вокруг P. Diddy только вспыхнул, Бейонсе и Jay-Z тут же оказались в его эпицентре. Будучи давними друзьями Шона Комбса (настоящее имя рэпера) они первыми попали под подозрения как соучастники всех его жутких преступлений.