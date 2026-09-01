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Жительница тундры на Ямале получила срок за ожог знакомой кипятком

Жительница тундры на Ямале получила срок за ожог знакомой кипятком

В Лабытнанги вынесен приговор женщине, которая во время ссоры в чуме облила свою знакомую кипятком. Северянка получила условный срок, сообщили в пресс-службе городского суда.

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