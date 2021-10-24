smi.media

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Ну и дурак!Впавших в истерик...
  • Alex Немо
    Бедный насральный, за него премию получит тот кто его жену имеет в его отсутствие..Европарламент при...
  • Георгий Михалев
    Ну а что ожидать, если христиане кресты со своих храмов сами снимают, чтобы дикарей не обидеть.В Иерусалиме осуд...

Без антирекорда: суточная заболеваемость коронавирусом в России немного снизилась

В России за последние сутки выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах – при этом подтверждено 1 072 летальных исхода, что несколько ниже вчерашних рекордных значений, когда было зафиксировано 37 678 заболевших и 1 075 смертей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх