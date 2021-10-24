Без антирекорда: суточная заболеваемость коронавирусом в России немного снизилась

В России за последние сутки выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах – при этом подтверждено 1 072 летальных исхода, что несколько ниже вчерашних рекордных значений, когда было зафиксировано 37 678 заболевших и 1 075 смертей.