Песков: совещание Путина по Дагестану было посвящено недопущению таких ситуаций

Erl Schweizer

Чтобы событий как в Дагестане не было, нужна борьба с односторонними националистическими атаками не только на Украине, но и в самой России, на сегодня Царьград трындит в чисто националистическом угаре, поскольку власть палец о палец не ударит для того, чтобы следовать на практике Конституции РФ в части равенства прав всех народов России и не может применить в отношении Царьграда ограничительные меры, значит и сама власть в этом националистическом, одностороннем русле. Дагестанцы не русские, а у Царьграда воины русские, оружие русское, слово российское становится чуждым Царьграду. Кто кроме меня называет вещи своими именами? Никто, значит гнев проявится в другом месте. Не понимаю, почему не всегда во власти проявляется адекватность, четкость, последовательность?