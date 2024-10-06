Полиция Казахстана задержала преступника, находящегося в международном розыске

В международном аэропорту города Алматы по запросу Интерпола задержан гражданин Монголии, объявленный в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов, передает Polisia.
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