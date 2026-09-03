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В России предрекли массовое закрытие торговых центров

В России предрекли массовое закрытие торговых центров

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов Более тысячи магазинов в торговых центрах закроются до конца 2026 года. Об этом 3 сентября заявил глава Союза ТЦ Булат Шакиров в беседе с Национальной службой новостей.

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