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Российская экономика как ремонт провала

Российская экономика как ремонт провала

Как мы помним из классики, Остап Бендер, находясь на Кавказе вместе с Кисой Воробьяниновым, нашёл очередной безошибочный способ сравнительно честного зарабатывания денег - он стал взимать за осмотр провала в Пятигорске.

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