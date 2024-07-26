Российская экономика как ремонт провала

Как мы помним из классики, Остап Бендер, находясь на Кавказе вместе с Кисой Воробьяниновым, нашёл очередной безошибочный способ сравнительно честного зарабатывания денег - он стал взимать за осмотр провала в Пятигорске.
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