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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 сентября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать третье сентября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1291 =Весь Духовный Путь человека - это Путь его внутренних осознанных перемен, кардинального преобразования себя = В Новой эпохе не будет места таким эгоистичным проявлениям, как нетерпимость, порок, ненависть и неприязнь=Главное, побеждает в этой Жизни только тот, кто победил сам себя: кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность = Если сформулируете вопрос, то Жизнь откроет вам информацию, которая поможет покорить новые горизонты = Жизнь происходит только в настоящий момент.

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