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ФАС нашла в тарифах ТГК-14 расходы, выросшие на 228%

ФАС нашла в тарифах ТГК-14 расходы, выросшие на 228%

Забайкальское УФАС ответило на наш официальный запрос и приложило к ответу документ, который заслуживает отдельного, детального разбора, — приказ Федеральной антимонопольной службы России от 30 сентября 2025 года № 752/25.

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