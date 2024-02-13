В Донецкой Народной Республике вынесен приговор военнослужащему вооруженных сил Украины

На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Верховным Судом Донецкой Народный Республики вынесен приговор в отношении военнослужащего войсковой части А3137 (37 отдельный мотопехотный батальон 56 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины) солдату Андрею Каирскому.
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