В Пермском крае уничтожили 36 беспилотников

В Пермском крае уничтожили 36 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, идёт массированная атака дронов на северные территории региона.
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