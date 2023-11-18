В субботу без света окажутся дома почти 30 улиц и переулков Астрахани

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 20:00. В субботу, 18 ноября, плановые отключения электричества коснутся только Астрахани – без света останутся дома 29 улиц и переулков Кировского, Ленинского и Трусовского районов.
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