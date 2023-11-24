Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

Ну а зачем вы до войны довели? Василий Вереск - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.