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Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

Французский журналист Галаге Фенвик считает, что улыбка президента России Владимира Путина на встречах и мероприятиях означает тяжелый момент для Украины и стран Запада

Ну а зачем вы до войны довели? Василий Вереск - Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто! - А давно они так мёрзнут? - С тех пор, как вы начали воевать.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Укрофашистам нужно не напоминать и возвращать, а уничтожать!
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20 час.
Владимир Алтайцев
На Украине в село можно  на зиму уехать  лишь на западе Украины. А  на востоке и  юге нечем  топиться, там нет  лесов.
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5 час.
Сергей Сидоров
Если Бог хочет кого то наказать - Он лишает его разума.
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3 час.

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