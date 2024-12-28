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В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за поджог отделения связи

В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за поджог отделения связи

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд в отношении несовершеннолетнего молодого человека, обвиняемого в поджоге отделения почтовой связи, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 28 декабря в Telegram-канале.

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Vova Гарин
К стенке,для других шаг выбора🤑
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