В Петербурге арестовали несовершеннолетнего за поджог отделения связи

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд в отношении несовершеннолетнего молодого человека, обвиняемого в поджоге отделения почтовой связи, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 28 декабря в Telegram-канале.
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