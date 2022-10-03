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  • Sergiy Che
    Ага - зажрались совсем - не хотят жить на съёмных комнатухах за половину зряплаты - гады такие!...)))Медики массово уе...
  • Ивановна
    Да там какая то заморочка с оплатой. Увольняются потом опять устраиваются и получать начинают большеМедики массово уе...
  • Гришаев Александр
    Это суки а не медики!!!Медики массово уе...

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