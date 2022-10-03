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Медики массово уезжают из Севастополя
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Sergiy Che
Ага - зажрались совсем - не хотят жить на съёмных комнатухах за половину зряплаты - гады такие!...)))
Медики массово уе...
Ивановна
Да там какая то заморочка с оплатой. Увольняются потом опять устраиваются и получать начинают больше
Медики массово уе...
ГА
Гришаев Александр
Это суки а не медики!!!
Медики массово уе...
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