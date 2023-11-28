Володин подверг критике действия властей Финляндии

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал решение властей Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на пост политика в соцсети.
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