В МИД заявили о контрмерах при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС

Global Look Press/Nicolas Datiche/AFLO Россия будет принимать контрмеры при отмене в Японии 9-й статьи конституции, по которой предполагается отказ от вооруженных сил, заявила в беседе с РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.