Собачий лай, острые клыки и кровь на земле

Девушка ранним утром делает пробежку по парку, как давно привыкла. И тут, словно чёрт из табакерки, из кустов выскакивает весьма внушительного вида овчарка.
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