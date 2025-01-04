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Царьград

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Блогер Басылаев рассказал о якутском ноже после схватки якута с бойцом ВСУ

Блогер Басылаев рассказал о якутском ноже после схватки якута с бойцом ВСУ

Блогер Алексей Басылаев поделился информацией о якутском ноже, который был у военнослужащего ВС России из Якутии во время схватки с украинским бойцом.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Тут война, горе и смерть! Но барыги тут как тут, ну сволочи! Уже рекламу свою, продажные твари, сунули. Админы! Зачем на КРОВИ позволяете обогошаться дерьму? А если иначе - так это торгашество должно было просто рассказать, что закупают и отсылают нашим солдатам эти ножи. Помогают фронту.
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