Блогер Басылаев рассказал о якутском ноже после схватки якута с бойцом ВСУ

НК

Наталья Котельникова

Тут война, горе и смерть! Но барыги тут как тут, ну сволочи! Уже рекламу свою, продажные твари, сунули. Админы! Зачем на КРОВИ позволяете обогошаться дерьму? А если иначе - так это торгашество должно было просто рассказать, что закупают и отсылают нашим солдатам эти ножи. Помогают фронту.