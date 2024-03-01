Виктория Боня покинула Монако из-за просроченного ВНЖ

Больше десяти лет Виктория Боня хвасталась, как замечательно ей живется на лазурном берегу Монако. Дом звезды расположен прямо у моря, роскошную виллу окружают пальмы и другие природные прелести, которые ведущая нескромно показывала у себя в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии