Виктория Боня покинула Монако из-за просроченного ВНЖ

Больше десяти лет Виктория Боня хвасталась, как замечательно ей живется на лазурном берегу Монако. Дом звезды расположен прямо у моря, роскошную виллу окружают пальмы и другие природные прелести, которые ведущая нескромно показывала у себя в социальных сетях.