Зеленский признал провал ПВО: украинские системы не сбили ни одной ракеты при атаке на КиевГлава киевского режима Владимир Зеленский вынужден был констатировать полную неэффективность украинской противовоздушной обороны в ходе ночного удара по столице.
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