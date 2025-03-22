Карасин заявил об «одном вопросе» на переговорах РФ и США 24 марта

Российская делегация, которая завтра уже отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США, едет с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса и рассчитывает достичь какого-то продвижения вперед.
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