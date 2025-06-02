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Царьград

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Самые редкие имена 2024: Ройхона и Океан лидируют в России

Самые редкие имена 2024: Ройхона и Океан лидируют в России

В 2024 году в России самыми редкими именами стали Ройхона для девочек и Океан для мальчиков. В Ямало-Ненецком округе новорождённых мальчиков чаще всего называли Михаилами, а девочек — Викториями.

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