🐟 В Керчи стартовал сезон ловли саргана и чуларки Рыбаки съезжаются к Керченскому проливу на рассвете, чтобы успеть на утренний клёв.
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🐟 В Керчи стартовал сезон ловли саргана и чуларки Рыбаки съезжаются к Керченскому проливу на рассвете, чтобы успеть на утренний клёв.