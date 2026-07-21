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Аргументы и Факты

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Стала известна финальная точка СВО: главная новость 21 июля

Стала известна финальная точка СВО: главная новость 21 июля

Российские военные ведут подготовку к решающему штурму Славянска. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что сейчас на территории города активно работают дроны-разведчики, а также ударные беспилотники и артиллерия, которые уничтожают критически важные объекты ВСУ.

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