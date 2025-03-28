Депутат Чепа — о 17-м пакете антироссийских санкций: у ЕС наступает агония

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что решение о начале подготовки 17-го пакета антироссийских санкций говорит об агонии у Евросоюза и о полном отсутствии понимания происходящего.
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