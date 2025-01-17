Новосибирцам разъяснили, нужно ли платить за проезд, если оплата картой не прошла

После смены оператора пассажиры новосибирского транспорта жалуются на неработающие карты.В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска разъяснили, как должен действовать пассажир, если он не может оплатить проезд в муниципальном транспорте с помощью транспортной карты.