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Царьград

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Новосибирцам разъяснили, нужно ли платить за проезд, если оплата картой не прошла

Новосибирцам разъяснили, нужно ли платить за проезд, если оплата картой не прошла

После смены оператора пассажиры новосибирского транспорта жалуются на неработающие карты.В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска разъяснили, как должен действовать пассажир, если он не может оплатить проезд в муниципальном транспорте с помощью транспортной карты.

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