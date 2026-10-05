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SPORT24.ru

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Педро: «Отлично чувствую себя и в центре поля, и в нападении»

Педро: «Отлично чувствую себя и в центре поля, и в нападении»

Полузащитник «Зенита» Педро рассказал о своем отношении к длительной международной паузе и подчеркнул, что одинаково комфортно чувствует себя как в центре поля, так и в нападении.

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