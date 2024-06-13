БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курорты Краснодарского края: приезжать – не приезжать

Курорты Краснодарского края: приезжать – не приезжать

Где тот Крым и где Кавказ? Настало лето, и пора задуматься – куда податься?В Крыму отдыхать многим сейчас просто страшно из-за украинских атак, но почему-то далеко не всех тянет и на Черноморское побережье Краснодарского края.

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