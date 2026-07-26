Более 50 украинских детей погибли из-за минирования ВСУ приграничных территорий

Более 15 детей пострадало на территории России из-за украинских противопехотных мин.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью ТАСС рассказала, что детонация мин, установленных ВСУ на приграничных территориях, привела к гибели более 50 украинских детей; свыше 120 получили ранения.