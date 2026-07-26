Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Более 50 украинских детей погибли из-за минирования ВСУ приграничных территорий

Более 50 украинских детей погибли из-за минирования ВСУ приграничных территорий

Более 15 детей пострадало на территории России из-за украинских противопехотных мин.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью ТАСС рассказала, что детонация мин, установленных ВСУ на приграничных территориях, привела к гибели более 50 украинских детей; свыше 120 получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии