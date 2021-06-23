ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 июня 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1091 =Амбиции — совершенно необходимые эмоции в нашей Жизни, они помогают нам осуществлять задуманное= Аппетит содержит в себе информацию о том, что в вас происходит: какие чувства нуждаются в подпитке =В Новой эпохе старые религии, впрочем, как и формы экономических отношений, более не действенны! = В стране, где много полицейских, нет свободы; где много солдат - нет мира; где много юристов - нет справедливости ="Выработка нравственного характера, выработка духовной мужественности - это наша главная жизненная задача" =Главное, не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и невежество - в мысли =Если хотите в этой Жизни попробовать всё, попробуйте быть добрым, чeстным и нeиспорчeнным = Если человек пьёт много воды, то Мир для него расплывчат и неясен, однако благосклонен и доброжелателен= Звук – это одна из изначальных Энергий Творца в процессе Сотворения ВСЕГО, что есть в Мироздании = На словах всё просто.