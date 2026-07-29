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The Eurasia Daily news agency

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The senator revealed the purpose of the attack by Ukraine on an Iranian vessel in the Caspian Sea

The senator revealed the purpose of the attack by Ukraine on an Iranian vessel in the Caspian Sea

Vladimir Dzhabarov, Chairman of the Federation Council Commission for the protection of state sovereignty and the prevention of interference in the internal affairs of the Russian Federation, explained why the Kiev regime attacked an Iranian ship in the Caspian Sea.

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