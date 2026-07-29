Vladimir Dzhabarov, Chairman of the Federation Council Commission for the protection of state sovereignty and the prevention of interference in the internal affairs of the Russian Federation, explained why the Kiev regime attacked an Iranian ship in the Caspian Sea.
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