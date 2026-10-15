Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, заявила на "Российской энергетической неделе" о готовности стать лицом без гражданства, если будет лишена гражданства Австрии.
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