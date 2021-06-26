AP: Китай угрожал Украине лишить ее вакцины

Китай, чтобы добиться от Украины отказа от призыва к более тщательному расследованию соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Синьцзяне), угрожал приостановить поставку вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.
Китай, чтобы добиться от Украины отказа от призыва к более тщательному расследованию соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Синьцзяне), угрожал приостановить поставку вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.
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