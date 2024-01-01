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Появились возможные характеристики RTX 5090: 32 ГБ GDDR7 памяти, увеличенный кэш и в...

Появились возможные характеристики RTX 5090: 32 ГБ GDDR7 памяти, увеличенный кэш и в...

Появились возможные характеристики RTX 5090: 32 ГБ GDDR7 памяти, увеличенный кэш и в 2 раза больше производительностиДо выхода следующего поколения видеокарт от NVIDIA предположительно остаётся ещё целый год, но портал Guru3D уже поделился возможными характеристиками RTX 5090, о которых им стало известно: источник.

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